Нападающий Милана Златан Ибрагимович объяснил, в чем лучше, а в чем хуже Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Не хватает ли мне "Золотого мяча"? Нет. Это 2Золотому мячу" не хватает меня. Не знаю, по каким критериям решают, кто получит награду, потому что я не одержим идеей ее завоевать.

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Если мы говорим о личных качествах, то Месси и Роналду ничем не лучше, чем я. А если о трофеях – действительно, я не выигрывал Лигу чемпионов. Футболисты зависят от командной игры. Отдельный игрок не может добиться успеха, если команда не сплоченная.

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В глубине души я убежден, что я – лучший в мире. Однако я не думаю, что уместно сравнивать игроков друг с другом. Все играли в своем поколении, с разными товарищами по команде... Трудно сравнивать. Я думаю, у каждого есть своя история", – цитирует Ибрагимовича Goal со ссылкой на FranceFootball.

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