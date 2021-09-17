Златан перебуває не в оптимальному фізичному стані – його турбує ахіллове сухожилля на лівій нозі. Швед пропустить принциповий поєдинок з Ювентусом у неділю, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Зазвичай Златан рветься в бій навіть з незначними проблемами, але тепер 39-річний форвард вирішив все ж не ризикувати, щоб дограти сезон. "Цього разу прислухатимуся до свого тіла і не думатиму, що я Супермен", – цитує GdS Ібру.

Нагадаємо, що Златан пропустив три з чотирьох стартових матчів сезону через проблеми зі здоров'ям, а проти Лаціо вийшов і відразу забив гол.