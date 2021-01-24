"Венгры вкладывают деньги в инфраструктуру, школы. Всех наших лучших детей забирают в Венгрию. Это уже угроза национальным интересам, на мой взгляд. Все лучшие дети идут туда. Мы могли бы их воспитать и продать за хорошие деньги.

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А они забирают детей с корнями на раннем этапе. Они делают все условия для этого. Сейчас есть Минай, родители понимают, что команда в высшей лиге, есть перспектива. А не будет Миная – будут отдавать в Венгрию.

Хочется, чтобы федерация обратила внимание, чтобы наш край не отрезали от футбола. Нам трудно, мы и так барахтаемся, вырвались, поэтому не прибивайте нас какими-то моментами. Например, судейскими.

Если мы вылетим, поверьте – все дети будут в Венгрии. А если и дальше будет такое отношение к футбольному региону, то скоро будем играть в чемпионате Будапешта. Здесь очень много людей, которые лояльно относятся к Венгрии", – отметил Кополовец в комментарии Профутбол Digital.

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