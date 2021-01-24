Минай начал подготовку ко второй части сезона УПЛ с неожиданным усилением состава.

Команда вчера, 23 января, вылетела в Турцию на тренировочный сбор, взяв с собой 23 игроков.

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Отметим присутствие в списке спортивного директора клуба Михаила Кополовца и громкое зимнее приобретение – Артема Милевского. Также, официальный сайт Миная сообщает, что вместе с командой вылетели и потенциальные новички.

Добавим, что после 13-ти туров УПЛ Минай расположился на 11-й строчке с игрой в запасе.

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