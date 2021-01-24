"Угорці вкладають гроші в інфраструктуру, школи. Всіх наших найкращих дітей забирають в Угорщину. Це вже загроза національним інтересам, на мій погляд. Всі найкращі діти йдуть туди. Ми могли б їх виховати і продати за хороші гроші.

Минай із Мілевським, Кополовцем та потенційними новачками вирушив на зимовий збір

А вони забирають дітей з корінням на ранньому етапі. Вони роблять все умови для цього. Зараз є Минай, батьки розуміють, що команда у вищій лізі, є перспектива. А не буде Миная – будуть віддавати в Угорщину.

Хочеться, щоб федерація звернула увагу, щоб наш край не був обрізаний від футболу. Нам важко, ми і так борсаємося, вирвалися, тому не прибивайте нас якимись моментами. Наприклад, суддівськими.

Якщо ми вилетимо, повірте – всі діти будуть в Угорщині. А якщо і далі буде таке ставлення до футбольного регіону, то скоро будемо грати в чемпіонаті Будапешта. Тут дуже багато людей, які лояльно ставляться до Угорщини", – зазначив Кополовець у коментарі Профутбол Digital.

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