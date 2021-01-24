Завдяки невдачі Інтера в Удіне, Мілан завершив перше коло Серії А одноосібним лідером. Але Аталанта поставила під великий сумнів перспективи "россонері" у боротьбі за Скудетто. Команда Гасперіні розгромила господарів "Сан-Сіро" як за рахунком, так і за грою. У Мілана практично не було жодного шансу на порятунок, замість очікуваного поєдинку між двома чудовими командами вийшло жорстоке побиття однієї з них.

Мілан – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Навіть за теорією вірогідності, після, за великим рахунком, випадкових нічиїх з Дженоа та Удінезе, тепер фортуна повинна була усміхнутися команді з Бергамо. Так воно і сталося, цього разу із реалізацією гольових моментів у "Богині" проблем не виникло. Щодо Мілана – команда Піолі наразі перебуває не у найоптимальнішому стані. "Червоно-чорні" відчувають серйозні кадрові проблеми, які досить болісно позначилися на ігровому потенціалі. Тільки до складу повернувся Златан Ібрагімовіч, з обойми Піолі через хворобу випав Чалханоглу. Хакан зараз є найважливішим, системоутворюючим гравцем для Мілана. Якщо без Златана система гри команди не руйнується, то без турка це вже дещо інша команда. Зараз Чалханоглу для Мілана – як Фернандеш для МЮ.

Крім Хакана, Піолі не міг розраховувати на основного захисника – Романьйолі, який пропускав цей важливий матч через перебір жовтих карток. Додайте ще й травмованого Беннасера та дискваліфікованого Салемакерса – і у сукупності ми маємо достатньо вагомі проблеми.

Команда Гасперіні кадрових проблем практично не має. У лазареті перебуває лише Пашаліч. Не у найкращих кондиціях Маліновський, але поки Руслан перебуває у робочому стані.

Тактичні схеми та стартові склади команд були достатньо прогнозованими. Хіба що поява у старті новачка Мейте, який тільки у січні був орендований у Торіно. Молоді Діас та Хауге залишилися у запасі.

Мілан – Аталанта – 0:3 (0:1)

Голи: Ромеро, 26 (Госенс), Ілічіч, 53 (з пен.), Сапата, 77 (Ромеро)

Мілан: Доннарумма – Калабрія, К'яер, Калулу (Мусаккіо, 57), Ернандес – Кессьє, Тоналі – Кастільєхо (Манджукіч, 70), Мейте (Діас, 46), Леау (Ребіч, 70) – Ібрагімовіч

Аталанта: Голліні – Толої, Ромеро, Джімшиті (Кальдара, 90) – Хатебур (Меле, 67), Де Рон, Фройлер, Госенс (Паломіно, 90) – Пессіна (Маліновський, 90) – Ілічіч (Мурієль, 83), Сапата

Попередження: Ернандес, 37, Кессьє, 51 – Госенс, 84

Усереднені позиції гравців

Штаб Піолі чудово розумів ті труднощі, які може отримати його команда в очному протистоянні з Аталантою. Важливою частиною плану на гру "россонері" був максимально активний стартовий відрізок. Мілан дуже сподівався на швидкий гол. Відрізок на початку зустрічі видався найкращим для господарів поля, але він був надто коротким. Активності Мілана вистачило хвилин на 6-7. Плоди тиску команди Піолі – офсайд у Ібрагімовіча та удари Мейте і Златана. У перші вісім хвилин господарі мали 65% володіння м'ячем та 2:0 за ударами по воротах. Аталанта швидко прийшла до тями і забрала ініціативу. Останніми сподіваннями господарів були корективи на 70-й хвилині. Після виходу на поле Ребіча та Манджукіча Мілан більше став використовувати довгі передачі на гравців групи атаки.

На деякий час господарям вдалося частіше переводити гру у фінальну третину поля і створювати напівмоменти, але, за великим рахунком, Аталанта контролювала хід гри і мала міцну фору у два м'ячі. Мілан відчував великі проблеми при стандартах біля своїх воріт та швидких атаках суперника, одна з яких призвела до логічного третього гола у ворота Доннарумми.

Взагалі-то, статистично Мілан не поступався у контролі м'яча, але основний відсоток володіння "россонері" мали у першій та другій третинах поля. Якщо порівнювати ТТД дій команд у фінальній третині, то тут Мілан мав проблеми – 114 проти 187 передач у Аталанти. Причому, загальний рахунок пасів не відображає реальну картину. Під кінець матчу гості більше робили акцент на швидкі атаки. До середини другого тайму Аталанта по цьому важливому показнику мала ще більшу перевагу.

При рівних показниках у володінні Аталанта мала 34% дій на третині поля суперника, тоді як господарі поля, при тому, що їм належало наздоганяти в рахунку, награли на третині бергамасків лише на 23%.

Статистичні показники ударів по воротах також не відображають різницю команд у рівні гри. До 70-ї хвилини Аталанта мала перевагу 14:7, причому у площину воріт, на той момент, 8 ударів проти одного у господарів.

Один Ілічіч завдав 7 ударів по воротах Доннарумми! У середньому словенець бив по воротах кожні одинадцять з половиною хвилин. Один з ударів – гол із пенальті, який Йосіп сам і заробив. Крім цього, Ілічіч ефективно працював у розіграші позиційних і швидких атак. У його активі – три ключові передачі, дев'ять спроб дриблінгу, хоча тільки три з них вдалі. Ілічіч завжди шукав варіанти загострення гри. У нього лише 71% точних передач, але саме словенець був найефективнішим гравцем матчу.

Цікаво, що востаннє у рамках Серії А Мілан зазнавав поразки з великим рахунком 22 грудня 2019 року. Тоді "червоно-чорні" були биті саме Аталантою – 0:5.

Мілан намагався розігрувати м'яч від воріт, але персонально орієнтований пресинг Аталанти традиційно був достатньо незручною протидією. Хоча, в цьому конкретному матчі, як і в останніх кількох поєдинках, команда Гасперіні не вмикає свій персональний тиск на повну потужність. Бергамаски зараз перебувають не у найкращих фізичних кондиціях, щоб демонструвати фірмовий аспект із максимальною інтенсивністю. Команді Гасперіні достатньо було відлагодженої структури. Сапата накривав К'яера, Ілічіч – недосвідченого Калулу. Форварди Аталанти при тиску на центрбеків перекривали напрямок можливої передачі на ближнього фулбека. Пессіна щільно тримав Кессьє.

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На мій погляд, Піолі помилився з вибором тактики. Можливо, Мілан був би ефективнішим із трьома нападниками і довгими передачами, як спробами обрізати атакувальну групу гравців Аталанти, яка здійснювала високий пресинг. Звичайно, це суб'єктивна думка, та й ще заднім числом. Зараз тільки можна гадати, але, напевно, цей варіант не став би гіршим за ту безпорадність, яку ми побачили на "Сан-Сіро" у виконанні Мілана без Чалханоглу.

Пропоную розглянути кілька цікавих тактичних моментів у матчі.

На цьому скріншоті чудово відображена важлива роль латералів у організації швидких атак Аталанти. У фазі гри без м'яча Ілічіч часто опускався у глибину, при поверненні м'яча він пропонував себе у вільній зоні в центрі поля і відразу віддавав на одного з латералів, які блискавично стартували по своїх півфлангах. У даному випадку словенець відіграв на Госенса. Пессіна цілеспрямовано пішов на лівий фланг, пропонуючи додатковий варіант і відкриваючи простір для підключення Хатебура. Розрахунок на динаміку. Голландець на швидкості вривався у півпростір фінальної третини поля.

Якщо у матчі й був гравець, який міг би створити конкуренцію Ілічічу у виборі найкращого гравця, то це центрбек Аталанти – Ромеро. Його характеристики чудово відповідають вимогам Гасперіні. Ромеро дуже своєчасно та ефективно підключається у позиційні атаки своєї команди.

Сапата та Ілічіч широко розходилися, Ілічіч іноді опускався глибше, а центрбек атакував зону на вістрі атаки.

На скріншоті вище помітно, як центральний захисник Аталанти перетворюється на форварда.

Мілан дуже слабко відіграв у обороні в різних аспектах гри, зокрема і при стандартах. Ромеро забив саме після розіграшу стандарту. У другому таймі після удару Сапати господарів врятувала стійка.

Після матчу головний тренер Мілана Стефано Піолі відзначив закономірність перемоги суперника і розповів про ключовий момент у грі: "Аталанта – єдина команда, яку ми не можемо обіграти. Вони грали добре і заслужено перемогли. У нас був хороший початок, але пенальті завершив зустріч. Ми могли зробити щось більше, але у нас не вийшло. Переваги Аталанти очевидні. Цей чемпіонат дуже складний".

Своєю чергою Джан П'єро Гасперіні похвалив Ілічіча, відзначив важливі уроки, які команда засвоїла після поразки в ЛЧ від Ліверпуля, та відповів на пряме запитання про шанси на Скудетто: "Ілічіч провів відмінний матч, хоча були ситуації, коли він міг зіграти краще. Всі провели відмінний матч. Це один з найкращих матчів Аталанти з того часу, що я тут. Ми досягли цього проти лідера Серії А, зимового чемпіона, але сьогодні ми були кращими за усіма показниками, і це дуже приємно.

Після гри з Ліверпулем, коли ми вдома пропустили п'ять м'ячів, ми засвоїли уроки і внесли необхідні зміни. Ми сильніше пресингуємо суперників, що дозволяє нам краще грати в обороні.

Скудетто? Якщо ви хочете, щоб я про нього заговорив, то у вас нічого не вийде. Ми хочемо виграти чемпіонат, проте у нас нема такого завдання".

Гра продемонструвала, що на даному етапі Мілан не спроможний боротися з Аталантою. Після поразки від Ювентуса, матч з Аталантою ще більше змушує сумніватися у перспективах "россонері". Але головний козир Мілана, який дозволяє йому триматися на першому місці у турнірній таблиці після 19 турів, – вміння брати очки у протистояннях із середняками та аутсайдерами.

У стані Мілана чудово розуміють: якщо команда не додасть, то ризикує найближчим часом втратити лідерство. Цікаво буде спостерігати за реакцією команди Піолі на нокаут від Аталанти.

Щодо бергамасків, то для Серії А просто чудово, що колектив Гасперіні здобув перемогу. Команда з таким потужним потенціалом не повинна втрачати шанси на боротьбу за чемпіонство. Різниця у сім очок від першого місця – не катастрофічна для Аталанти. Тепер "Богині" потрібно підтримувати свій рівень гри і здобувати відповідний до нього результат.

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