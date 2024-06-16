Защитник Визелы Орест Лебеденко отказался от возвращения в Карпаты, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, "львы" сделали 25-летнему оборонцу предложение камбэка и готовы были вести переговоры с португальцами по выкупу игрока, однако не смогли убедить украинского легионера.

Напомним, Лебеденко – воспитанник Карпат, за которые и дебютировал на профессиональном уровне. В январе 2019-го перебрался в испанский Луго, откуда на правах аренды возвращался в УПЛ, выступая за Олимпик. Зимой 2023-го стал игроком Депортиво, а спустя полгода присоединился к Визеле.

К слову, португальский клуб по итогам сезона, в котором Орест в 27-ми матчах забил 2 гола и отдал 1 ассист, вылетел из Примейра-лиги и продолжит выступления в низшем дивизионе.

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