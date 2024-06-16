Хавбек сборной Испании Дани Ольмо вынужден был отстаивать свое право пообщаться с прессой после разгромной победы над Хорватией на Евро-2024.

Ольмо ответил на вопросы испанских журналистов, после чего пресс-атташе сборной схватил его за руку и тащил в автобус, сообщают Sportske Novosti. Дани отбился со словами: "Я должен поговорить с хорватской прессой".

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"Для меня этот матч был особенный. Мы хотели начать с победы. Я очень доволен, но не сказал бы, что нам было легко с Хорватией. Равный матч до первого гола. Было очень сложно.

Знаете, когда я играю против Хорватии и вижу столько болельщиков на трибунах, то чувствую себя как дома. Желаю вам выйти из группы", – сказал Ольмо, когда пресс-атташе уже двумя руками потянул его из микс-зоны в автобус.

Ольмо прорвался в большой футбол в Хорватии, играя за Динамо Загреб. Мама Дани – хорватка, а сам он свободно разговаривает на хорватском языке.