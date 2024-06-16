– Как ты себя чувствуешь?

– Уже лучше, спасибо. В столовую могу дойти, это самое главное сейчас для меня. Если же без шуток, то уже начал работать в зале два раза в день. Надеюсь, скоро вернусь на поле.

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– У тебя раньше были такие травмы?

– Не припомню. Такой же не было, но можно сказать обошлось, что со связками никаких проблем. Только сильный ушиб, надо время на это.

– Какие прогнозы врачей по восстановлению?

– Никаких, потому что это уже как справится мой организм, моя стопа. Мы с врачом ежедневно даем главному тренеру информацию. Ежедневно что-то меняется, прогрессирует, – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Виталий травмировался в спарринге с Молдовой. Первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет в понедельник, 17 июня. Соперником "сине-желтых" станет Румыния. Начало встречи в 16:00.

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