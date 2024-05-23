Наставник Жирони Мічел Санчес підкреслив, що бомбардирські перегони Артема Довбика не будуть стояти над командним планом у останній грі сезону проти Гранади.

"Довбик і перегони бомбардирів? Ми не будемо робити нічого особливого. По-перше, тому що Гранада також приїде перемагати. Нам потрібно завершити сезон перемогою. Якщо буде гол Довбика чи більше, тим краще. Це складно. Він має можливість стати Пічічі, але в першу чергу ми хочемо перемогти. Ми забили 78 голів, маємо багато можливостей біля воріт суперників.

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Головне – перемога. Ми не можемо готувати гру для одного гравця, такий футбол я не розумію. Ми готуємо її так, щоб вся команда виглядала якнайкраще. Якщо буде пенальті на нашу користь? Довбик його проб'є, але не більше.

Набрати 80 очок дуже важливо. Тільки 3-4 команди досягли цього в Ла Лізі. Пічічі Довбика це добре, але ми граємо для наших людей. Монтіліві буде заповнений, маємо влаштувати гідне свято. Найкращий спосіб завершити сезон – це перемога", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, матч Жирона – Гранада відбудеться 24 травня, початок о 22:00. Суперник вже вилетів і має другу найгіршу оборону чемпіонату (72 пропущені). Довбику потрібно забивати якнайбільше, щоб наздоганяти Александера Сьорлота (21 гол проти 23). Форвард Вільяреала у минулому турі оформив покер у ворота Луніна, а завершує сезон 25 травня на полі середняка – Осасуни.

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