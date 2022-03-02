У России забирают право на проведение международных турниров, командам запрещают участвовать в международных соревнованиях, российские компании теряют рекламные контракты. Список санкций расширяется каждый день.

"Засунули свои языки в задницу и ничего не говорят": Петраков не жалеет "прокаженные" клубы и сборную России

Популярный онлайн-сервис LiveScore решил прекратить освещение любых спортивных соревнований на территории страны-агрессорки: "В знак солидарности с народом Украины в обозримом будущем LiveScore не будет показывать материалы, связанные с матчами или соревнованиями в России. Речь идет о любом профессиональное соревновании в рамках нашего сервиса. Народ Украины находится в центре наших мыслей, и мы всем сердцем осуждаем действия российского правительства".

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

Россия напала на Украину: Дзюба иронизирует над смертями мирных украинцев, Луческу спрогнозировал развязку войны (LIVE)