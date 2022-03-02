"Майже 20 років тому, 8 березня 2002 року, я дебютував як аналітик у чемпіонаті під***стичної країни. У Москві, на стадіоні Динамо, Аланія грала з Локомотивом. У Владикавказ мене покликав Володимир Мунтян. У тому матчі команда Юрія Сьоміна, який боїться відповідати на дзвінки наших журналістів, виграла 1:0 завдяки курйозному голу, який запустив 18-річний голкіпер Володя Габулов.

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Ви навіть не уявляєте, скільки "метеликів" залітали тоді у ворота осетинців навесні того року, але інший Володя (Володимир Федорович) продовжував довіряти цьому голкіперу. Володя Габулов виросте згодом до воротаря національної збірної підзабірної країни. Ми зустрінемось випадково в Туреччині – і він мене, звичайно, впізнає, і буде радий бачити. Але сьогодні Володя Габулов не хоче мене впізнавати. Я пишу йому, а він не відповідає.

Не вірю, що Володя Габулов такий самий обісранний, як і інші футболісти його бл**ської держави. І точно не обд**чений, як дзюба. Володя Габулов взагалі не росіянин. Він осетин. Представник республіки, яка точно знає, що таке смерті та горе. Там, у Владикавказі, багато добрих людей, і я хочу, щоб ти, Льоха Андронов, передав їм привіт.

Скажи Казику масажисту, що моя мама, яка передавала йому найсмачніше сало, ночує у підвалі та тримається – дай Бог кожному. А Борі Дзасохову передай, що старшій доньці вже 22. Другий рік народження ми святкували разом на зборах на Кіпрі, і він вчив мене правильно вибирати горілку. Скажи, що Маша не спить ночами, але вона така ж сильна, як і всі наші люди.

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Я не вірю, що у Південній Осетії люди чогось бояться. Не вірю! Просто вони мало що знають. Там інше інформаційне поле. Навіть Юрій Красножан колись сказав мені у Туреччині, що у нас бандерівці заправляють. Цей тренер теж був колись моїм другом і пив у моєму номері до четвертої ранку, закушуючи домашньою ковбасою моєї мами. Скажіть і йому, що я живий, здоровий, а Ворскла залишається таким неймовірним клубом (про це розповім пізніше).

Передай, Льоха, всім їм привіт. Скажи, що дітей у мене вже четверо. А ти, Ігорю Рабінере, шануй посаду сина Цимбаларя. Я читав усі твої тексти, і знаю, як ти ставишся до Іллі. Передайте Володі Габулову нехай зайде в Інстаграм. І скажіть, що наші люди все одно встоять, але від вас також залежить, скільки живих нас залишиться.

Я думаю, що Володя Габулов і сам розуміє, що тепер гравців у Хімки він зватиме з ФК Танкіст у кращому разі. Що ж йому втрачати? Що важливіше за життя дітей, матерів? Це ж кумедно. Нам не страшно, а ви боїтеся. Не бійтеся, ми допоможемо вам покаятися. Без спецоперації", – написав Гресь у своєму Facebook.

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