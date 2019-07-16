Не баян, а классика: Зинченко и де Брюйне снова затроллили из-за похожей внешности

Зинченко и де Брюйне / Манчестер Сити

Футболисты Манчестер Сити не прекращают удивляться схожести Александра Зинченко и Кевина де Брюйне.

Во время многострадального путешествия футболистов Манчестер Сити в Китай на предсезонное турне, защитник "горожан" Кайл Уокер не упустил возможность потроллить своих партнеров.

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Футболист сфотографировал Александра Зинченко и Кевина де Брюйне, которые сидели вместе в самолете и написал: "Кто есть кто?", Намекая на сходство игроков.

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К слову, за время карьеры украинского универсала в Манчестер Сити, его нередко сравнивали с Кевином де Брюйне из-за внешнего сходства.