Не баян, а класика: Зінченка і де Брюйне знову затролили через схожу зовнішність

Футболісти Манчестер Сіті не припиняють дивуватись схожості Олександра Зінченка та Кевіна де Брюйне.

Під час багатостраждальної подорожі футболістів Манчестер Сіті у Китай на передсезонне турне, захисник "містян" Кайл Вокер не змарнував можливість потролити своїх партнерів.

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Футболіст сфотографував Олександра Зінченка та Кевіна де Брюйне, які сиділи разом у літаку та написав: "Хто є хто?", натякаючи на схожість гравців.

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До слова, за час кар'єри українського універсала у Манчестер Сіті, його нерідко порівнювали з Кевіном де Брюйне через зовнішню схожість.