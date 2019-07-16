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Не баян, а класика: Зінченка і де Брюйне знову затролили через схожу зовнішність

11:41 573 Читать на русском
Не баян, а класика: Зінченка і де Брюйне знову затролили через схожу зовнішність
Зінченко та де Брюйне / Манчестер Сіті

Футболісти Манчестер Сіті не припиняють дивуватись схожості Олександра Зінченка та Кевіна де Брюйне.

Під час багатостраждальної подорожі футболістів Манчестер Сіті у Китай на передсезонне турне, захисник "містян" Кайл Вокер не змарнував можливість потролити своїх партнерів.

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Футболіст сфотографував Олександра Зінченка та Кевіна де Брюйне, які сиділи разом у літаку та написав: "Хто є хто?", натякаючи на схожість гравців.

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До слова, за час кар'єри українського універсала у Манчестер Сіті, його нерідко порівнювали з Кевіном де Брюйне через зовнішню схожість.

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Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Кайл Вокер Кайл Вокер Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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