"Проблема личности Родригеса в том, что он хороший футболист, но это человек, который разваливает команду изнутри. Человека уже не воспринимают в коллективе. Он берет Рамиреса под свою опеку и начинает водить его по злачным заведениям.

Динамо не согласовывало с Жерсоном трансфер в чемпионат Франции, – источник

Родригес разбивал бутылки с водой, бил по крыше скамейки запасных. Жерсон на позиции левого вингера был четвертым в команде. И то там мог бы быть полезнее Антюх. Луческу не любит таких людей в команде. Давайте вспомним Элано и Матузалема. Таких он убирает из команды.

Родригес пытался "душить" Динамо следующим образом: он хотел уйти бесплатно в клуб, который даст ему больше бабла. Это закончилось тем, что ему нашли Салернитану. Он должен был туда уходить, но в последний момент сказал, что там ему дают маловато денег. В итоге Игорь Суркис через свои каналы вышел на Труа, и этот вариант прекрасно устроил Жерсона. По моей информации, называются космические для Динамо цифры. За аренду французы заплатят 1 млн евро, плюс они оставили за собой право обязательного выкупа на сумму до 4 млн. Но у Динамо есть право отказать в этой опции", – сказал Спиваковский в программе ТаТоТаке

Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было