Динамо не согласовывало с Жерсоном трансфер в чемпионат Франции, – источник
13:54 - Читати українською
Похоже, новоиспеченный форвард Труа Жерсон Родригес удивился последним новостям из киевского клуба.
"По неожиданной аренде Жерсона Родригеса в Труа забыли спросить самого футболиста. Зная люксембуржца, там нас может ожидать "мыльная опера", – говорится в сообщении Telegram-канала Киев Inside.
Жерсон стал игроком французского Труа
Напомним, СМИ сватали 26-летнего форварда киевлян в итальянскую Салернитану, но в последний момент Динамо подтвердило, что Родригес проведет следующий сезон во французском Труа.
Сейчас Жерсон находится в лагере сборной Люксембурга, где готовится к матчам квалификации на ЧМ-2022.
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