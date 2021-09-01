"По неожиданной аренде Жерсона Родригеса в Труа забыли спросить самого футболиста. Зная люксембуржца, там нас может ожидать "мыльная опера", – говорится в сообщении Telegram-канала Киев Inside.

Жерсон стал игроком французского Труа

Напомним, СМИ сватали 26-летнего форварда киевлян в итальянскую Салернитану, но в последний момент Динамо подтвердило, что Родригес проведет следующий сезон во французском Труа.

Сейчас Жерсон находится в лагере сборной Люксембурга, где готовится к матчам квалификации на ЧМ-2022.

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