Головний тренер Миная Володимир Шаран вже найближчим часом може піти з посади.

Минай – єдина команди української Прем'єр-ліги, яка ще не перемагала у нинішньому сезоні чемпіонату. Керівництво закарпатського клубу планує зміни на тренерському містку команди. Про це пише ТаТоТаке.

"У мене є претензія": Шаран назвав головного винуватця поразки Миная від Колоса

За даними джерела, найближчим часом ФК Минай може офіційно оголосити про закінчення співпраці з Володимиром Шараном, який очолив команду на початку 2022 року. Керівники закарпатців хочуть використати перерву на матчі збірних для пошуку нового коуча.

Нагадаємо, Минай посідає останні місце турнірної таблиці УПЛ після 14 зіграних матчів. Команда Володимира Шарана має в своєму активі 6 залікових пунктів.

Колос впевнено переграв Минай, піднявшись на шосте місце – закарпатці досі без перемог в УПЛ