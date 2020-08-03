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Назначение Скрипника в СК Днепр-1 на грани срыва – будущее тренера в Заре также под вопросом, – СМИ

13:16 - Читати українською
Назначение Скрипника в СК Днепр-1 на грани срыва – будущее тренера в Заре также под вопросом, – СМИ
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Переход Виктора Скрипника из Зари в СК Днепр-1 уже не выглядит так однозначно.

"По последней информации наших источников, в результате затяжных детективных перипетий Виктор Скрипник этим летом не станет главным тренером СК Днепр-1. Судя по всему, Дмитрий Михайленко сохранит свой пост на сезон 2020/2021. Такое общее решение руководителей днепровского клуба и Зари.

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Однако судьба Скрипника, который с 1 августа находится в Запорожье, по-прежнему остается под вопросом. Он может как остаться в Заре, так и покинуть клуб, разорвав контракт, действующий до 2022 года. В последнем случае его заменит Александр Бабич. По нашим данным, будущее 50-летнего специалиста зависит не только от решения президента Зари Евгения Геллера, но и от его личной позиции", – говорится на официальной странице ТаТоТаке у Facebook.

Напомним, СМИ прогнозировали назначение Скрипника в СК Днепр-1 уже сегодня (3 августа), а на его место в Заре якобы должен был прийти Александр Бабич.

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Теги
Заря Заря Дмитрий Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1 ТаТоТаке Виктор Виктор Скрипник
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