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Гендиректор Зари объяснил отсутствие Скрипника на первой тренировке команды после возвращения из отпуска

2 августа 23:20 - Читати українською
Гендиректор Зари объяснил отсутствие Скрипника на первой тренировке команды после возвращения из отпуска
Виктор Скрипник / фото: ФК Заря

Генеральный директор Зари Станислав Оганов рассказал, почему Виктор Скрипник не присутствовал на тренировке команды.

"На сегодняшний день я не могу ничего комментировать, потому что главный тренер у нас Скрипник. Сегодня команда вышла из отпуска. Все работают в прежнем режиме. Тренировку конкретно Скрипник не проводил, а его помощники. По указанию Виктора. У него, как он сказал, какие-то семейные проблемы.

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Завтра он будет на работе. У нас отсутствует и старший тренер Веселин Атанасов. У него тоже жена приболела, он отпросился на 2 дня. Надеюсь, Скрипник завтра будет с командой. Он у нас главный тренер", – поделился Оганов в комментарии Футбол News.

Ранее сообщалось, что Скрипник будто бы должен покинуть луганский клуб и возглавить СК Днепр-1, а на его место должен прийти бывший наставник Мариуполя Александр Бабич.

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