Скрипник завтра будет представлен в статусе главного тренера СК Днепр-1, – СМИ

Завтра (3 августа) днепряне проведут первую тренировку после отпуска, на котором будет представлен новый рулевой, утверждает Meta-ratings.
Динамо официально отдало своего защитника в аренду СК Днепр-1
Именно на этом занятии с командой должен познакомиться Виктор Скрипник. Пока неизвестно, останется ли в структуре клуба нынешний главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко.
Напомним, Скрипник возглавил Зарю прошлым летом и в первый сезон привел луганчан к "бронзе" УПЛ. СК Днепр-1 занял лишь седьмое место и проиграл Колосу (1:4) в полуфинале плей-офф за Лигу Европы.
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