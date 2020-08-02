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Скрипник завтра будет представлен в статусе главного тренера СК Днепр-1, – СМИ

14:11 - Читати українською
Скрипник завтра будет представлен в статусе главного тренера СК Днепр-1, – СМИ
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Сага с переходом главного тренера Зари Виктора Скрипника в СК Днепр-1 близка к своему завершению.

Завтра (3 августа) днепряне проведут первую тренировку после отпуска, на котором будет представлен новый рулевой, утверждает Meta-ratings.

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Именно на этом занятии с командой должен познакомиться Виктор Скрипник. Пока неизвестно, останется ли в структуре клуба нынешний главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко.

Напомним, Скрипник возглавил Зарю прошлым летом и в первый сезон привел луганчан к "бронзе" УПЛ. СК Днепр-1 занял лишь седьмое место и проиграл Колосу (1:4) в полуфинале плей-офф за Лигу Европы.

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Заря Заря Виктор Виктор Скрипник СК Днепр-1 СК Днепр-1
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