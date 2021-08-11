Журналист Игорь Бурбас озвучил свою версию, почему наставник Аль-Айна Сергей Ребров до сих пор не может возглавить сборную Украины.

"Исполкома УАФ по поводу нового тренера сборной завтра (12 августа – прим. Футбол 24) не будет. Все сместили. Теперь в следующий вторник.

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У Реброва сегодня финальные переговоры. Ни о каких отступных речи нет. Одна из преград по поводу разрыва контракта – комиссионные, которые получили агенты и не хотят возвращать", – написал Бурбас в своем Twitter.

Заметим, на фоне трудностей Сергея с досрочным расторжением контракта с Аль-Айном медиа следующим тренером "сине-желтых" уже называют Александра Петракова, который сейчас работает со сборной Украины U-19.

Напомним, Ребров подписал контракт с "Боссом" 6 июня, однако не провел ни одного официального матча. Перед этим украинский специалист три года работал в Ференцвароше.

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