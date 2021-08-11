Ребров готовит Аль-Айн к новому сезону, несмотря на желание возглавить сборную Украины
Украинский специалист Сергей Ребров сейчас находится в лагере "Босса" и активно готовится к старту кампании.
Вся команда Аль-Айна вернулась из Испании в ОАЭ, где запланирован третий этап подготовки к сезону 2021/22. Сегодня, 11 августа, уже начался сбор и на нем присутствовал Сергей Ребров.
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Фотографии с украинским специалистом опубликовал официальный Twitter клуба. В частности, Ребров принял участие в тренировке и посетил клубное мероприятие. Сергея считают фаворитом на место Андрея Шевченко в сборной Украины, а сам тренер даже прилетал в Киев. Но специалист пока не может договориться о досрочном расторжении контракта с Аль-Айном, а потому "сине-желтых" может возглавить Александр Петраков.
Напомним, Ребров подписал контракт с "Боссом" 6 июня, однако не провел ни одного официального матча. Перед этим украинский специалист три года работал в Ференцварошу.
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