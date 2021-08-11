Вся команда Аль-Айна вернулась из Испании в ОАЭ, где запланирован третий этап подготовки к сезону 2021/22. Сегодня, 11 августа, уже начался сбор и на нем присутствовал Сергей Ребров.

Петраков согласился возглавить сборную Украины, – СМИ

Фотографии с украинским специалистом опубликовал официальный Twitter клуба. В частности, Ребров принял участие в тренировке и посетил клубное мероприятие. Сергея считают фаворитом на место Андрея Шевченко в сборной Украины, а сам тренер даже прилетал в Киев. Но специалист пока не может договориться о досрочном расторжении контракта с Аль-Айном, а потому "сине-желтых" может возглавить Александр Петраков.

Напомним, Ребров подписал контракт с "Боссом" 6 июня, однако не провел ни одного официального матча. Перед этим украинский специалист три года работал в Ференцварошу.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною

ضمن برنامج المعسكر "المغلق" في دبي..

نجوم "الزعيم" يوقعون على دفتر حضور ورشة التحكيم



https://t.co/BRSGDJ6cJz #نادي_العين pic.twitter.com/UumPaCTiGF — نادي العين (@alainfcae) August 11, 2021