Эпопея вокруг нового тренера "сине-желтых" может совсем скоро завершиться. Александр Петраков имеет все шансы возглавить сборную Украины.

В УАФ осталось два претендента на место нового наставника главной команды страны – это Сергей Ребров и Александр Петраков. Учитывая, что у тренера Аль-Айна проблемы с досрочным расторжением контракта, наставник сборной Украины U-19 имеет большие шансы поработать с главной командой.

Петраков вскоре будет назначен главным тренером сборной Украины, – СМИ

Петракова назначат только в том случае, если Реброву не удастся договориться с Аль-Айном. Сам Александр уже согласился стать новым наставником "сине-желтых" с приставкой и.о. Скорее всего, он будет возглавлять сборную до конца отбора на ЧМ-2022, утверждает Meta-ratings.

Напомним, Александр Петраков выигрывал чемпионат мира во главе сборной Украины U-20. Сейчас у специалиста есть действующий контракт с УАФ – он руководит командой U-19.

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