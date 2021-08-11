Журналіст Ігор Бурбас озвучив свою версію, чому наставник Аль-Айна Сергій Ребров досі не може очолити збірну України.

"Виконкому УАФ щодо нового тренера збірної завтра (12 серпня – прим. Футбол 24) не буде. Все змістили. Тепер наступного вівторка.

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У Реброва сьогодні фінальні перемовини. Про жодні відступні мови немає. Одна з перепон щодо розриву контракту – комісійні, які отримали агенти і не мають бажання повертати назад", – написав Бурбас у своєму Twitter.

Зауважимо, на фоні труднощів Сергія з достроковим розірванням контракту з Аль-Айном медіа наступним тренером "синьо-жовтих" вже називають Олександра Петракова, який зараз працює зі збірною України U-19.

Нагадаємо, Ребров підписав контракт з "Босом" 6 червня, однак не провів жодного офіційного матчу. Перед цим український фахівець три роки працював у Ференцвароші.

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