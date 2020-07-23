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Назначение Луческу в Динамо заденет чувства болельщиков Шахтера, – экс-легионер донецкого клуба

23 июля 17:51 - Читати українською
Назначение Луческу в Динамо заденет чувства болельщиков Шахтера, – экс-легионер донецкого клуба
Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Бывший форвард "горняков" Чиприан Марика переживает за болельщиков Шахтера после объявления нового тренера Динамо.

"Мирча Луческу возглавил Динамо? Ого, я удивлен. Соперничество между Динамо и Шахтером обычно было очень серьезным.

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Мистер любит испытания, ведь это случалось с ним и раньше. Ясно, что такое решение затрагивает чувства фанатов Шахтера. Они явно не смогут переварить это назначение, ведь Мирча долго творил историю Шахтера", – сказал Марика для mediafax.

Напомним, румынский специалист подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией пролонгации еще на год.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер футбольные фанаты Чиприан Чиприан Марика
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