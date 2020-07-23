Назначение Луческу в Динамо заденет чувства болельщиков Шахтера, – экс-легионер донецкого клуба

"Мирча Луческу возглавил Динамо? Ого, я удивлен. Соперничество между Динамо и Шахтером обычно было очень серьезным.

Блохин: Луческу в Динамо – это плевок в душу

Мистер любит испытания, ведь это случалось с ним и раньше. Ясно, что такое решение затрагивает чувства фанатов Шахтера. Они явно не смогут переварить это назначение, ведь Мирча долго творил историю Шахтера", – сказал Марика для mediafax.

Напомним, румынский специалист подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией пролонгации еще на год.

"Вдягніть мені на очі шапку" та "елегантне самогубство": як футбольна Україна реагує на призначення Луческу в Динамо