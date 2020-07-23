Призначення Луческу в Динамо зачепить почуття фанів Шахтаря, – екс-легіонер донецького клубу

"Мірча Луческу очолив Динамо? Ого, я здивований. Суперництво між Динамо і Шахтарем зазвичай було дуже серйозним.

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Містер любить випробування, адже це траплялося з ним і раніше. Ясно, що таке рішення зачіпає почуття фанатів Шахтаря. Вони явно не зможуть переварити це призначення, адже Мірча довго творив історію Шахтаря", – сказав Маріка для mediafax.

Нагадаємо, румунський фахівець підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік.

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