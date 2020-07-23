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Блохин: Луческу в Динамо – это плевок в душу

23 июля 17:27 - Читати українською
Блохин: Луческу в Динамо – это плевок в душу
Мирча Луческу и Олег Блохин / Фото из открытых источников

Легендарный нападающий и экс-тренер Динамо Олег Блохин раскритиковал решение руководства киевского клуба назначить новым наставником румынского специалиста Мирчу Луческу.

"Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу о Динамо, об истории, о Лобановском, о традициях клуба? Это плевок мне в душу.

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Человек, который работал в Шахтере 12 лет, наговорил столько о Динамо... Ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, в Зените? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с Динамо? Это плевок в душу. Я не забуду, что он говорил о традициях Динамо, Лобановском и все остальное. Кто угодно – только не Луческу. Для меня лично все равно, кто был бы. Я не буду болеть за Динамо Луческу ни при каких условиях. Дай бог, чтобы он что-то улучшил, но я в это не верю. Еще раз говорю: кто угодно – только не он.

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Честно говоря, переживаю очень сильно за Динамо. Но то, что произошло – это плевок, просто плевок. Были же разные кандидатуры. Луческу для меня – это табу. В моих глазах его уже ничто не оправдает. Это 100%. Почему приняли такое решение, надо спрашивать у Суркисов. Наверняка есть традиции какие-то. Суркис же за время президентства говорит о традициях, связи поколений, Лобановском. А тут приходит человек, который Лобановского опустил ниже планки. Какой-то иностранец, простите, рассказывает о Динамо, за которое я всю жизнь играл, тренировал. Удачно или нет – другой вопрос. Но я играл, тоже добивался славы с Динамо и создавал имидж клуба. Как я могу это принять, объясните мне?

Тем более – такие деньги. Мне бы в 74 года такие деньги, думаю, тоже бы руководил. Человеку 74 года, четыре года он не тренирует. Это издевательство. При нашей ситуации в стране платить такие деньги – непонятно кому, зачем? Дай бог ему здоровья. Я в шоке, честно", – сказал Блохин в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, сегодня, 23 июля, Динамо объявило о назначении Мирчи Луческу новым главным тренером клуба. Контракт заключен на 2 года с опцией пролонгации еще на год.

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Теги
Олег Блохин Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Валерий Лобановский
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