"Вдягніть мені на очі шапку" та "елегантне самогубство": як футбольна Україна реагує на призначення Луческу в Динамо

Найуспішніший тренер в історії Шахтаря, Мірча Луческу, сенсаційно очолив київське Динамо. 2020-й подарував ще один великий сюрприз, який доволі складно переосмислити користувачам соцмереж.

Луческу очолив Динамо – це ще один сюрприз від 2020-го

Румунський фахівець епічно повертається в УПЛ після 12-ти років роботи біля керма суперпринципового суперника "біло-синіх" – Шахтаря. Тривалий союз Луческу з "кротами", схоже, зовсім не бентежить президента київського клубу Ігоря Суркіса. З автором легендарної фрази "Браво, Федерація" підписано 2-річний контракт.

Динамо офіційно призначило Луческу новим головним тренером

Містер замінив на тренерському мостику Динамо Олексія Михайличенка, який був звільнений відразу після того, як команда пробилася у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Кияни ганебно поступилися Колосу, але зуміли уникнути жахливого провалу завдяки нічиїй головного конкурента за друге місце. Фанати вимагали негайних змін, утім навіть припустити було складно, що Суркіси зроблять ставку на Луческу. Призначення останнього добряче сколихнуло український футбол.

Київські ультрас вже анонсували акції протесту, чимало рядових фанів Динамо розповідають про зраду, а думки експертів розділились. Віктор Вацко вважає, що Луческу додасть нашому чемпіонату "колоритності, яскравості та небанальності", натомість Дмитро Джулай відверто дивується рішенню Суркіса: "Не розумію чому не Романцев".

"Не знаю, як це сприймати": Маркевич оцінив призначення Луческу – Динамо не Шахтар

Не розумію чому не Романцев — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) July 23, 2020

Не знаю, що вийде у Мірчі Луческу з Динамо, але однозначно можу сказати, що своїм рішенням Ігор Суркіс додає нашому чемпіонату колоритності, яскравості, небанальності! Чекаємо вогню у новому сезоні як на полі, так і за його межами!!! Удачі, Містер! — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) July 23, 2020

Ну а чем Луческу не шутит?! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 23, 2020

Ти знову і знову думаєш, що бачив у нашому футболі все.

І знову, і знову він тебе перемагає — Volodymyr Zverov (@VZverov) July 23, 2020

Усі деталі узгоджені і протягом години Луческу поставить свій підпис під контрактом з Динамо. Свій перший матч проти Шахтаря румун проведе 25-го серпня. Саме тоді на НСК Олімпійський буде розіграний Суперкубок України. І не рахуйте чужі гроші - там і близько немає 3 млн на рік — Igor Burbas (@iburbas) July 23, 2020

Цікаво, а вболівальники і гравці Шахтаря тепер називатимуть Луческу Містером? — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) July 23, 2020

"Браво Федерація", купа інших скандалів -весь цей шлейф безсумнівно ще довго тягнутиметься за Луческу, але у футбольному плані чомусь пригадуються два сезони Шахтаря - 2010/11 з праймовим Мхітаряном і командою, яка грала у феноменальний футбол і 2015/16, коли він почав перебудову — S.S.S (@good_old_lad) July 23, 2020

- ти за кого вболіваєш?

- за клуб суркіса і медведчука

- а я за команду головного тренера мірча луческу pic.twitter.com/ERVTmn7NVt — КУПУЙТЕ НАБОЇ (@XEPCOH_UA) July 23, 2020

Ілон Маск прокоментував в Твіторі призначення Луческу: pic.twitter.com/SgQr4li0uy — Пан ZÆбафаній жівчікм (@DFENS3000) July 23, 2020

Людина лежала у комі з 2013 року.



Прокидається сьогодні.



Дізнається, що президент - Зеленський, тренер Динамо - Мірча Луческу.



Лягає назад у кому. — Пан брат Отрєбє (@antonohaio) July 23, 2020

Мірча Луческу - головний тренер київського «Динамо»!



Я в шоці! ‍♂️



Навіщо брати вже «списаного» спеціаліста? Ігор Михайлович, можливо Вам пора до санітарів?



Чому на перспективу не домовитися з Ненадом Б'єлицею?



Одним словом, деградуємо далі! pic.twitter.com/K9esxhOl3X — ??? ??? ??? (@The_YouJinKho) July 23, 2020

Я, звісно, не знавець і тим паче не фант футболу, АЛЕ ходять чутки що насправді з 2004 по 2016 роки очолюючи ФК Шахтар Мірча Луческу шукав слабкі сторони ФК Динамо, щоб після 12 років протистояння очолити клуб і врешті вирішити всі проблеми клубу. — Андрій (@Space_boatswain) July 23, 2020

Думаю Луческу буде тренером "Динамо" надовго*, поки Суркіс не знайде собі нових фанатів клубу замість старих яких ненавидить



*Якщо це все ж таки не такий пранк, не можу до кінця усвідомити ще ці масштаби — ЯВПГ Сороскоцький (@skotzkyi) July 23, 2020