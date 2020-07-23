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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Вдягніть мені на очі шапку" та "елегантне самогубство": як футбольна Україна реагує на призначення Луческу в Динамо

17:38 - Читать на русском
"Вдягніть мені на очі шапку" та "елегантне самогубство": як футбольна Україна реагує на призначення Луческу в Динамо
Луческу очолив Динамо – це ще один сюрприз від 2020-го

Найуспішніший тренер в історії Шахтаря, Мірча Луческу, сенсаційно очолив київське Динамо. 2020-й подарував ще один великий сюрприз, який доволі складно переосмислити користувачам соцмереж.

Румунський фахівець епічно повертається в УПЛ після 12-ти років роботи біля керма суперпринципового суперника "біло-синіх" – Шахтаря. Тривалий союз Луческу з "кротами", схоже, зовсім не бентежить президента київського клубу Ігоря Суркіса. З автором легендарної фрази "Браво, Федерація" підписано 2-річний контракт.

Динамо офіційно призначило Луческу новим головним тренером

Містер замінив на тренерському мостику Динамо Олексія Михайличенка, який був звільнений відразу після того, як команда пробилася у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Кияни ганебно поступилися Колосу, але зуміли уникнути жахливого провалу завдяки нічиїй головного конкурента за друге місце. Фанати вимагали негайних змін, утім навіть припустити було складно, що Суркіси зроблять ставку на Луческу. Призначення останнього добряче сколихнуло український футбол.

Київські ультрас вже анонсували акції протесту, чимало рядових фанів Динамо розповідають про зраду, а думки експертів розділились. Віктор Вацко вважає, що Луческу додасть нашому чемпіонату "колоритності, яскравості та небанальності", натомість Дмитро Джулай відверто дивується рішенню Суркіса: "Не розумію чому не Романцев".

"Не знаю, як це сприймати": Маркевич оцінив призначення Луческу – Динамо не Шахтар

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Луческу вже оглянув базу Динамо – кияни від початку розглядали лише двох фахівців, – Бурбас
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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Головне Ігор Суркіс Олексій Олексій Михайличенко Статті
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