Назарина раскрыл секрет своей результативности в Карпатах

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарин поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ против ковалевского Колоса.

"Едем в Киев с боевым настроем и настраиваемся только на положительный результат. С турнирной точки зрения для нас неважно, домашний матч или выездной, у нас задача только одна – победа. Помню свой гол в первом круге в ворота Колоса. Это был мой первый мяч за Карпаты! Такое не забывается, поэтому буду стараться повторить этот успех.

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Команда создает для меня моменты, поэтому удалось забить уже пять голов в сезоне. Рад этому, ведь считаю, что пять точных выстрелов – неплохой результат, однако у меня есть цель забить еще больше. Тем более, игрок на моей позиции должен одинаково успешно забивать, отдавать результативные передачи и разрушать атаки соперника.

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За мои полгода в составе Карпат было всякое – и приятные мгновения, и чувствительные поражения, однако в команде все ребята положительно настроены, у нас замечательный коллектив и я верю, что мы поднимемся в турнирной таблице. Счастлив, что перешел во львовский клуб. Хочу попросить болельщиков, чтобы они поддерживали нас до конца. Мы прилагаем все усилия, было приятно слышать слова поддержки после прошлого матча с СК Днепр-1. С каждым матчем мы будем прибавлять, а там и победы придут", – цитирует Назарину официальный сайт клуба.

Напомним, уже завтра львовяне на выезде будут противостоять Колосу. Начало матча в 17:00. Карпаты после 19-ти туров занимают последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков, Колос с 23 пунктами идет шестым.

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