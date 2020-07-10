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"Наверное, верить олигархам больше не буду": Смалийчук – о покупке доли Карпат и невыполнении Коломойским обещания

13:08 - Читати українською
"Наверное, верить олигархам больше не буду": Смалийчук – о покупке доли Карпат и невыполнении Коломойским обещания
Карпаты исключены из УПЛ / официальный сайт клуба

Совладелец Карпат Олег Смалийчук признался, что Игорь Коломойский не выполнил определенные договоренности.

Как известно, Олег Смалийчук стал совладельцем Карпат, выкупив долю Петра Дыминского. Другой частью клуба владеет компания, которую связывают с Игорем Коломойским. Смалийчук в течение длительного времени пытался встретиться с олигархом и прийти к компромиссу по финансированию Карпат, но диалога так и нет. Как следствие, львовский клуб был исключен из УПЛ за две неявки на матчи чемпионата.

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"Мне была подтверждена встреча от людей из его окружения. Я поверил, потому и купил долю у Дыминского. Пожалуй, верить олигархам больше не буду. Я ждал до последнего встречи со вторым совладельцем.

Я думаю о Карпатах, а не о чьих-то желаниях. Карпаты будут иметь будущее и без Коломойского, и без Смалийчука. Я строю среднюю и долгосрочную стратегию развития клуба. Главное то, где будет клуб через 5-10 лет, а не в следующем сезоне.

Возможно, мои методы не всем понятны, они нестандартные и кому-то кажутся нелогичными. Но я люблю этот клуб", – цитирует Смалийчука Tribuna.

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Теги
Карпаты Карпаты Олег Смалийчук Игорь Коломойский Петр Дыминский
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