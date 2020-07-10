"Мабуть, вірити олігархам більше не буду": Смалійчук – про купівлю частки Карпат і невиконання Коломойським обіцянки

Співвласник Карпат Олег Смалійчук зізнався, що Ігор Коломойський не виконав певні домовленості.

Як відомо, Олег Смалійчук став співвласником Карпат, викупивши частку Петра Димінського. Іншою часткою клубу володіє компанія, яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Смалійчук протягом тривалого часу намагався зустрітися з олігархом та прийти до компромісу щодо фінансування Карпат, але діалогу так і немає. Як наслідок, львівський клуб був виключений з УПЛ за дві неявки на матчі чемпіонату.

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"Мені була підтверджена зустріч від людей з його оточення. Я повірив, тому і купив частку в Димінського. Мабуть, вірити олігархам більше не буду. Я чекав до останнього на зустріч з другим співвласником.

Я думаю про Карпати, а не про чиїсь бажання. Карпати матимуть майбутнє і без Коломойського, і без Смалійчука. Я будую середню і довгострокову стратегію розвитку клубу. Головне те, де буде клуб через 5-10 років, а не в наступному сезоні.

Можливо, мої методи не всім зрозумілі, вони нестандартні і комусь здаються нелогічними. Але я люблю цей клуб", – цитує Смалійчука Tribuna.

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