Карпаты не будут подавать апелляцию на решение об исключении из УПЛ, – СМИ

"Зелено-белые" не планируют обжаловать вердикт КДК УАФ, согласно которому львовский клуб отстранен от участия в Премьер-лиге 2019/20.

Как известно, 8 июля Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение исключить Карпаты из УПЛ за две неявки без уважительных причин на матчи против Мариуполя. Львовский клуб имеет 10 дней на обжалование данного вердикта.

Карпаты официально исключены из УПЛ

Впрочем, в лагере Карпат не планируют подавать апелляцию и считают решение КДК УАФ законным. Команда продолжает тренировки и готовится к участию в Первой лиге сезона 2020/21. Об этом сообщили в эфире программы "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1".

Заметим, официальной реакции Карпат на указанное решение КДК все еще нет. В текущем сезоне УПЛ "зелено-белые" провели 24 матча, в которых набрали 15 очков. В оставшихся поединках "львы" получат технические поражения.

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