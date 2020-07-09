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Карпаты официально исключены из УПЛ

11:48 - Читати українською
Карпаты официально исключены из УПЛ
Карпаты исключены из УПЛ / официальный сайт клуба

КДК УАФ объявил решение по делу львовских Карпат, которые дважды не явились на поединки чемпионата Украины против Мариуполя.

Как известно, Карпаты не приехали на два поединка УПЛ против Мариуполя – в рамках 24-го и 29-го туров чемпионата. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, рассмотрев дело, на основании ст. 9 Регламента УПЛ решил засчитать "зелено-белым" в указанных матчах технические поражения со счетом 0:3 за неявку на игру без уважительной причины. Мариуполь, соответственно, получил две технические победы.

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Кроме того, за повторную неявку на матч УПЛ без уважительной причины Карпаты исключены из Премьер-лиги 2019/20. В матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, львовянам засчитаны технические поражения (-:+), а командам-соперницам – технические победы (+:-), сообщает официальный сайт УАФ.

Вероятно, Карпаты имеют право на обжалование данного решения в Апелляционный комитет УАФ, хотя в официальном вердикте об этом не упоминается. Напомним, ранее сообщалось, что "зелено-белые" могут потерять профессиональный статус. Существует также вариант, при котором Карпаты в следующем сезоне будут играть в Первой или Второй лиге.

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