Фанаты Челси уже не вписываются в цензурные рамки на фоне слабых результатов команды.

"Синие" проиграли финал Кубка лиги ослабленному составу Ливерпуля, а в субботу их постигло новое разочарование – еле вырванная ничья на поле Брентфорда.

Мудрик-стенка, промах по пустым и гол бисиклетой в видеообзоре матча Брентфорд – Челси – 2:2

Болельщики Челси на выезде начали скандировать оскорбительные кричалки о тренере и руководстве: "На*уй Почеттино", "Бели – мудак" и другие. Лондонцы скучают по старым временам. На трибунах было слышно хвалебные чанты о Жозе Моуринью и даже Романе Абрамовиче, которого заставили продать клуб в мае 2022 года.

Напомним, Челси идет 11-м в турнирной таблице АПЛ и рискует второй сезон подряд остаться без еврокубков. Единственная реальная надежда – Кубок Англии, где Мудрик и компания в четвертьфинале сойдутся с Лестером.

Chelsea fans going for their club at Brentford.



Chanting for Abramovich and Mourinho, calling Boehly a c**t and telling Pochettino to f**k off. #CFC — Jack Rosser (@JackRosser_) March 2, 2024

Мудрик помог Челси спасти ничью против Ярмолюка, шедевр из-под Миколенко похоронил Эвертон: украинцы в АПЛ