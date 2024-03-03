"На*уй Почеттино, а Бели – мудак": фанаты Челси клянут руководство и скучают по Абрамовичу
Фанаты Челси уже не вписываются в цензурные рамки на фоне слабых результатов команды.
"Синие" проиграли финал Кубка лиги ослабленному составу Ливерпуля, а в субботу их постигло новое разочарование – еле вырванная ничья на поле Брентфорда.
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Болельщики Челси на выезде начали скандировать оскорбительные кричалки о тренере и руководстве: "На*уй Почеттино", "Бели – мудак" и другие. Лондонцы скучают по старым временам. На трибунах было слышно хвалебные чанты о Жозе Моуринью и даже Романе Абрамовиче, которого заставили продать клуб в мае 2022 года.
Напомним, Челси идет 11-м в турнирной таблице АПЛ и рискует второй сезон подряд остаться без еврокубков. Единственная реальная надежда – Кубок Англии, где Мудрик и компания в четвертьфинале сойдутся с Лестером.
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