Брентфорд и Челси расписали яркую ничью в 27-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Николя Джексон не смог разобраться с пустыми воротами, но навес Гюсто замкнул четко. После перерыва Челси развалился под штурмом Брентфорда. Расмуссен воспользовался дырявой обороной "синих", а Висса роскошно пробил бисиклетой. Еще дважды Челси помог каркас.

Мудрик помог Челси спасти ничью против Ярмолюка, шедевр из-под Миколенко похоронил Эвертон: украинцы в АПЛ

Мудрик вышел на замену и поспособствовал спасительному голу. Палмер на угловом коротко "обстучался" с украинцем и идеально подал на голову Дисаси – 2:2.