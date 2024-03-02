Мудрик-стенка, промах по пустым и гол бисиклетой в видеообзоре матча Брентфорд – Челси – 2:2
20:43 - Читати українською
Брентфорд и Челси расписали яркую ничью в 27-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
50’ Мадс Расмуссен
69’ Йоан Висса
Николя Джексон 35’
Аксель Дисаси 83’
35’ Николя Джексон
50’ Мадс Расмуссен
69’ Йоан Висса
83’ Аксель Дисаси
Николя Джексон не смог разобраться с пустыми воротами, но навес Гюсто замкнул четко. После перерыва Челси развалился под штурмом Брентфорда. Расмуссен воспользовался дырявой обороной "синих", а Висса роскошно пробил бисиклетой. Еще дважды Челси помог каркас.
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Мудрик вышел на замену и поспособствовал спасительному голу. Палмер на угловом коротко "обстучался" с украинцем и идеально подал на голову Дисаси – 2:2.
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