"Заметно усилит Сити. Это хороший игрок. Манчестер никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку. У них особый стиль игры.

Манчестер Сити официально объявил о трансфере Холанда

Я думаю, Эрлинг внезапно поймет, что забьет много мячей, подставляя ногу на дальней штанге. Ему это понравится. Он – настоящий зверюга. Он несколько раз травмировался в Дортмунде, но когда он в форме… К сожалению, это очень хороший трансфер", – цитирует Клоппа Daily Mail .

Напомним, 21-летний норвежец присоединится к Сити 1 июля 2022 года. По неофициальной информации, Холанд подписал контракт на 5 лет. Боруссия же получит за него около 60 млн евро.

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