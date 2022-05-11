"Помітно підсилить Сіті. Це добрий гравець. Манчестер ніколи не був і не буде командою, яка перемагає завдяки одному гравцю. Вони мають особливий стиль гри.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про трансфер Холанда

Я думаю, Ерлінг раптово зрозуміє, що заб'є багато м'ячів, підставляючи ногу на дальній штанзі. Йому це сподобається. Він – справжній звірюга. Він кілька разів травмувався у Дортмунді, але коли він у формі... На жаль, це дуже хороший трансфер", – цитує Клоппа Daily Mail.

Нагадаємо, 21-річний норвежець приєднається до Сіті 1 липня 2022 року. За неофіційною інформацією, Холанд підписав контракт на 5 років. Борусія ж отримає за нього близько 60 млн євро.

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