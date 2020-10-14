В матче квалификации к ЧМ-2022 арбитр встречи Перу – Бразилия назначил два пенальти в ворота хозяев и оставил перуанцев в меньшинстве, что помогло гостям победить (4:2).

Коутиньо эффектно пристыдил рефери матча Барселона – Вильярреал

Хулио Баскуньян, который обслуживал этот поединок, был главной целью местных болельщиков. Фанаты Перу после матча хотели лично указать чилийскому судье на его ошибки. Полиции пришлось окружить отель, где ночевал рефери, чтобы болельщики не совершили самосуд.

После двух туров сборная Перу расположилась на 8-й строчке южноамериканской квалификации, Бразилия возглавляет группу.

Бразилия благодаря хет-трику Неймара и удалению экс-динамовца Самбрано одолела Перу, Колумбия спаслась в матче с Чили