Британская пресса активно пишет о переговорах Брайтона с итальянским специалистом, который должен заменить Грэма Поттера. Де Дзерби даже называют идеальным кандидатом, но, очевидно, очень плохо его знают.

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В частности, издание The Sun даже не смогло идентифицировать бывшего наставника Шахтера. Вместо фото Де Дзерби в новости разместили изображение Игора Йовичевича. Более того, их там даже два. В то же время в тексте о действующем тренере "горняков" нет ни слова.

Конечно, ошибки бывают у всех, но The Sun даже за шесть часов не смогли это установить. На момент публикации этой новости именно столько времени фото Йовичевича красуется в материале о Де Дзерби на сайте англичан.

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