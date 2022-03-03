Болельщики Бенфики с 3 по 5 марта могут доставить в официальные клубные магазины вещи, которые должны помочь украинцам, сообщает официальный сайт клуба.

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Среди предметов, которые собирают для отправки:

- еда (консервы, энергетические батончики, шоколадные конфеты, супы быстрого приготовления)

- продукты первой помощи (физрастворы, водонепроницаемые повязки, компрессы (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, пластыри, одноразовые перчатки, спирт этиловый, повидон йод (бетадин или другой), мази от ожогов)

- детские товары (сухое молоко, памперсы, пеленки, кремы, детские салфетки), а также одеяла, автономные фонарики (батарейки не нужны), павербанки.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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