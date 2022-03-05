Головний тренер Бенфіки Нельсон Веріссімо зізнався, що нападник Роман Яремчук, попри напад Росії на Україну, продовжує працювати і показує всім приклад.

"Бенфіка повністю підтримує Романа, але своїми діями він став прикладом професіоналізму для нас усіх.

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Незважаючи на важку ситуацію, він присвятив себе роботі та підготовці до матчів.

Ми знаємо, що йому важко, але він працює. Ми з ним постійно в контакті, спілкуємося та підтримуємо", – цитує Веріссімо A Bola.

Нагадаємо, раніше Яремчук разом з лісабонським грандом ініціював збір гуманітарної допомоги для України.

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