Главный тренер каталонцев Мичел Санчес рассказал о повреждении украинского полузащитника Виктора Цыганкова в матче 28-го тура Примеры с Осасуной (2:0).

"Травма Цыганкова? Мы очень надеемся, что там ничего серьезного.

Ассист Цыганкова и сумасшедший шанс Довбика в видеообзоре матча Жирона – Осасуна – 2:0

Первое обследование выглядит не так плохо, у него проблема с коленом, но придется подождать, чтобы сказать точно", – цитирует Мичела Diari de Girona.

Напомним, в матче против Осасуны Виктор Цыганков вышел в основе Жироны и даже отметился результативной передачей в начале встречи. В середине второго тайма украинец повредил колено и на 64-й минуте был заменен на Яна Коуту.

Всего в текущем сезоне Цыганков провел за каталонцев 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

Цыганков вряд ли сыграет за Украину в матчах за выход на Евро-2024 – врач озвучил срок восстановления лидера Жироны