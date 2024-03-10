В поединке 28-го тура Ла Лиги Жирона на своем поле взяла верх над Осасуной (2:0). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Уже на 13-й минуте хозяева вышли вперед: Цыганков получил передачу вблизи штрафной площадки, развернулся и вывел один на один Порту, который точным ударом под дальнюю штангу открыл счет в матче. В середине тайма Мохика мощно пробивал издали – впритирку с каркасом ворот.

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После перерыва Цыганков не позволил мячу покинуть пределы поля и сумел отдать роскошный пас на Довбика, но Артем пробил неточно. На 64-й минуте экс-динамовца заменили из-за проблем с коленом. В середине тайма Довбик должен был забивать и делал все правильно, замыкая головой подачу с углового, но кипер Осасуны чудом среагировал.

В конце матча Стуани выходил один на один, но запаниковал и пробил выше ворот. За партнера исправился Савио, который через несколько минут буквально проломал оборону соперника и удвоил преимущество Жироны. Коуту уже в добавленное время мог добивать Осасуну, но кипер потянул его удар в дальний угол.