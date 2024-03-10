Головний тренер каталонців Мічел Санчес розповів про ушкодження українського півзахисника Віктора Циганкова у матчі 28-го туру Прімери з Осасуною (2:0).

"Травма Циганкова? Ми дуже сподіваємося, що там нічого серйозного.

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Перше обстеження виглядає не так погано, у нього проблема з коліном, але доведеться почекати, щоб сказати точно", – цитує Мічела Diari de Girona.

Нагадаємо, у матчі проти Осасуни Віктор Циганков вийшов в основі Жирони і навіть відзначився результативною передачею на початку зустрічі. В середині другого тайму українець пошкодив коліно і на 64-й хвилині був замінений на Яна Коуту.

Загалом у поточному сезоні Циганков провів за каталонців 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 4 асисти.

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