Наставник Вальядолида рассказал, когда Лунин получит шанс в основе

Главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес прокомментировал перспективы вратаря сборной Украины в его команде.

"Лунин знал, в какие условия он приходит. Знал, что основным нашим вратарем в этом сезоне будет Масип, что придется выдержать серьезную конкуренцию. И при этом знал, что он является перспективным голкипером с большим будущим.

Мы не меняем вратаря из-за конкретных ошибок – серьезных или мелких. Нужно помнить хорошие сейвы Масипа. Если Жорди проведет еще 2-3 неудачные игры, тогда эстафета перейдет к другому голкиперу. Если же нет – придется ждать Кубка Испании", – сказал Серхио Гонсалес в интервью Radio Marca, когда его спросили о шансе для Лунина.

Лунин: Мне следовало остаться в Реале

Андрей Лунин проводит сезон-2019/20 в Вальядолиде на правах аренды из мадридского Реала. Однако украинец до сих пор не дебютировал за свой клуб. Тренерский штаб неизменно доверяет в воротах Жорди Масипу, а голкипер сборной Украины сидит в запасе.

Вальядолид стартует в Кубке Испании через месяц (базовая дата – 18-е декабря). То есть именно тогда Лунина можно ожидать в основе команды, если не случится форс-мажора.

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