Наставник Вальядоліда розповів, коли Лунін отримає шанс в основі

Головний тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес прокоментував перспективи воротаря збірної України в його команді.

"Лунін знав, в які умови він приходить. Знав, що основним нашим воротарем у цьому сезоні буде Масіп, що доведеться витримати дуже серйозну конкуренцію. І водночас знав, що він є перспективним голкіпером з великим майбутнім.

Ми не змінюємо воротаря через конкретні помилки – серйозні чи дрібні. Потрібно пам'ятати хороші сейви Масіпи. Якщо Жорді проведе ще 2-3 невдалі гри, тоді естафета перейде до іншого голкіпера. Якщо ж ні – доведеться чекати Кубка Іспанії", – сказав Серхіо Гонсалес в інтерв'ю Radio Marca, коли його запитали про шанс для Луніна.

Лунін: Мені слід було залишитися в Реалі

Андрій Лунін проводить сезон-2019/20 у Вальядоліді на правах оренди з мадридського Реала. Однак українець досі не дебютував за свій клуб. Тренерський штаб незмінно довіряє у воротах Жорді Масіпу, а голкіпер збірної України сидить у запасі.

Вальядолід стартує в Кубку Іспанії через місяць (базова дата – 18-те грудня). Тобто саме тоді Луніна можна очікувати в основі команди, якщо не трапиться форс-мажору.

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