"Яремчук? Эти игры для него, чтобы получить уверенность, игровое время и стабильность. Роман не смог забить гол, но он работал, он сыграл 80 минут (87 – прим.) и готов к игре в воскресенье.

Яремчука уничтожили за матч против команды четвертого дивизиона Испании: "Худший игрок на поле"

Ему нужно увеличивать игровое время, а мы должны подготовить Яремчука, чтобы найти лучший момент", – приводит слова Барахи PlazaDeportiva.

Напомним, Валенсия Яремчука обыграла Логроньес (4-й дивизион) в Кубке Испании (2:0). Роман приобщился к первому забитому мячу, но результативными действиями не отметился.

Валенсия с трудом прошла в следующую стадию Кубка Испании – Яремчук принял участие в голе и получил желтую