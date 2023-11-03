"Яремчук? Ці ігри для нього, щоб отримати впевненість, ігровий час та стабільність. Роман не зміг забити гол, але він працював, він зіграв 80 хвилин (87 – прим.) і готовий до гри в неділю.

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Йому потрібно збільшувати ігровий час, а ми маємо підготувати Яремчука, щоб знайти найкращий момент", – наводить слова Барахи PlazaDeportiva.

Нагадаємо, Валенсія Яремчука обіграла Логроньєс (4-й дивізіон) в Кубку Іспанії (2:0). Роман долучився до першого забитого м'яча, але результативними діями не відзначився.

Валенсія з труднощами пройшла до наступної стадії Кубка Іспанії – Яремчук взяв участь у голі та отримав жовту