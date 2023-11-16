"С ним все не очень хорошо. Мэддисон выбыл с травмой голеностопа, а на следующий день он что-то почувствовал, поэтому мы отправили его на обследование. Вероятно, до следующего года его не будет с нами", – приводит слова Постекоглу The Athletic.

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Следует отметить, Джеймс травмировался в первом тайме поединка против Челси (6 ноября). Тогда же травмировался и Мики Ван де Вен. Операцию ожидает еще и нападающий "шпор" Ришарлисон.

Напомним, что Мэддисон летом 2023-го присоединился к Тоттенхэму, провел 12 матчей за "шпор", в которых отличился 3 голами и 5 ассистами.

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