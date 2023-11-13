Сборная Англии устроила кадровую революцию перед финалом отбора Евро-2024 – трое дебютантов вместо Беллингема и Ко
Сборной Англии в последний момент пришлось серьезно менять заявку на заключительные матчи квалификации Евро-2024.
Защитник Льюис Данк (Брайтон), хавбек Джуд Беллингем (Реал) и нападающий Каллум Уилсон (Ньюкасл) выпали из состава из-за травм, сообщает пресс-служба "Трех львов".
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Главный тренер англичан Гарет Саутгейт оперативно выбрал замены. Это защитники Рико Льюис (Ман Сити), Эзри Конса (Астон Вилла) и хавбек Коул Палмер (Челси). Для всех троих это дебютные вызовы в национальную сборную.
Напомним, Англия заранее гарантировала себе первое место в группе С и выход на Евро-2024. Саутгейт может позволить себе эксперименты в домашнем матче против Мальты (17 ноября) и гостевом против Северной Македонии (21-го).
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